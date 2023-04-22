Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та закарпатський Минай.
Олександр Лебеденко, фото НК Верес
22 квітня 2023, 14:18
Рівненський Верес зіграє домашній матч проти закарпатського Миная в рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.
Юрій Вірт, після нічиєї проти харківського Металіст (5:5), залучив до стартового складу Ющищина до рамки воріт, тоді як Лебеденко зіграє на лівому фланзі захисту.
Володимир Шаран, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), використав із перших хвилин Рогозинського та Гечева на фланги півзахисту.
Верес: Ющишин — Г. Пасіч, Вовченко, Хондак, Лебеденко — С. Шарай, Курко, Кльоц — Блізніченко, Гайдучик, В. Шарай.
Запасні: Когут, Протасевич, Тишинінов, Шух, Дахновський, Вадовський, Годя, М. Шестаков, Коркодим, Поворознюк.
Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Чуєв, Нємчанінов — Горін, Вітенчук — Рогозинський, Твердохліб, Гечев — Вишневський.
Запасні: Кемкін, Дмитрук, Петько, Трубочкін, Шишка, Колесник, Коломоєць, Голуб, Паламар, Байдал, Булеза.
Гра Верес — Минай почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.