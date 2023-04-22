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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та закарпатський Минай.

Рівненський Верес зіграє домашній матч проти закарпатського Миная в рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.

Юрій Вірт, після нічиєї проти харківського Металіст (5:5), залучив до стартового складу Ющищина до рамки воріт, тоді як Лебеденко зіграє на лівому фланзі захисту.

Володимир Шаран, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (1:0), використав із перших хвилин Рогозинського та Гечева на фланги півзахисту.

Верес: Ющишин — Г. Пасіч, Вовченко, Хондак, Лебеденко — С. Шарай, Курко, Кльоц — Блізніченко, Гайдучик, В. Шарай.

Запасні: Когут, Протасевич, Тишинінов, Шух, Дахновський, Вадовський, Годя, М. Шестаков, Коркодим, Поворознюк.



Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Чуєв, Нємчанінов — Горін, Вітенчук — Рогозинський, Твердохліб, Гечев — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Дмитрук, Петько, Трубочкін, Шишка, Колесник, Коломоєць, Голуб, Паламар, Байдал, Булеза.

Гра Верес — Минай почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.