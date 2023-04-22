Один із трьох власних ударів із позначки нападник полтавців Таулянт Сефері все ж таки не реалізував.
Ворскла — Металіст, фото УПЛ
22 квітня 2023, 15:01
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Ворскла — Металіст 3:2
Голи: Сефері, 26 (пен.) , 45+1 (пен.), Феліпе, 45+2 — Бойчук, 9 (пен.), Романюк, 82
На 30-й хвилині Таулянт Сефері (Ворскла) не забив пенальті (воротар).
Ворскла:
Ісенко — Пердута, Феліпе, Кравець, Бацула — Челядін (Лопес, 67), Павлюк, Скляр — Сефері, Степанюк, Олійник.
Металіст:
Єрмолов — Романюк, Мизюк, Порох, Картушов (Рязанцев, 72) — Ралюченко, Демченко (Демченко, 46), Чідомере (Панасенко, 46) — Наумець, Прядун, Бойчук (Коррал, 59).
Попередження: Ісенко, Лопес — Порох, Мизюк, Єрмолов, Демченко, Бойчук, Ралюченко
На 90+1-й хвилині був вилучений Джанлука Манчіні (Ворскла/Металіст) (грубе порушення/друге попередження/неспортивна поведінка).