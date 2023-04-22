Україна
22 квітня 2023, 16:57
Верес розійшовся миром із Минаєм
Команда Юрія Вірта не здобувала перемог одинадцять матчів поспіль.
Верес — Минай, фото УПЛ
22 квітня 2023, 16:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Верес — Минай 1:1
Голи: Блізніченко, 54 — Твердохліб, 60
Верес: Ющишин — Г. Пасіч, Вовченко, Хондак, Лебеденко — С. Шарай, Курко, Кльоц (Шух, 81) — Блізніченко (Дахновський, 74), Гайдучик (Шестаков, 74), В. Шарай.
Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Чуєв (Булеза, 59), Нємчанінов — Горін (Шишка, 58), Вітенчук — Рогозинський (Трубочкін, 74), Твердохліб, Гечев — Вишневський (Коломоєць, 84).
Попередження: Г. Пасіч — Горін.