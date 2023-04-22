Україна

Легенда клубу буде керувати командою найближчим часом.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу після матчу із Шахтарем повідомив, що тимчасово не зможе виконувати свою роль.

Виконуючим обов'язків головного тренера Динамо буде легендарний воротар клубу Олександр Шовковський, який входить до тренерського штабу клубу.

"З цього моменту я йду на лікарняний — мені слід зробити операцію на нозі. З цього моменту Олександр Шовковський — виконуючий обов'язків головного тренера Динамо.

Ми будемо постійно з командою, контролювати ситуацію. Я міг би зробити операцію у Європі, однак я вважаю, що треба залишитись у Києві, адже так буде простіше для наших гравців.

Це важливо для країни та для команди", — сказав Луческу на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що після 22 турів Динамо йде на четвертій сходинці УПЛ, маючи 41 заліковий бал в активі.