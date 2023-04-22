Україна

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У рамках центрального матчу 22 туру УПЛ у Класичному київське Динамо поділило очки з донецьким Шахтарем — 1:1.

"Гірники" забили першими — на 12 хвилині рахунок дальнім ударом відкрив Тарас Степаненко. Але у другій половині зустрічі Олександр Андрієвський бездоганно виконав штрафний удар та забив.

Відео голів та огляд матчу:

Динамо Київ — Шахтар 1:1

Голи: Андрієвський, 82 — Степаненко, 12



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Сирота, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський (Царенко, 75), Волошин (Рамірес, 75) — Ванат (Гармаш, 74).



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький (Михайліченко, 60), Матвієнко — Степаненко — Гочолеішвілі (Швед, 75), Бондаренко, Джурасек (Назарина, 61), Судаков — Траоре (Сікан, 75).



Попередження: Джурасек, Ракіцький, Бондаренко, Назарина