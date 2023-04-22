Україна

Керманич дав свій коментар.

Ігор Йовічевіч прокоментував нічию у матчі против київського Динамо (1:1).

"Це — найцікавіший чемпіонат за останні роки. Якісний футбол, глядачі можуть на нього дивитися. Ми несподівано б’ємося за чемпіонство, на початку не було таких амбіцій. Ми хочемо поборотися до кінця та вірити у власні сили. Будемо битися.

Динамо — Шахтар 1:1 Відео голів та огляд матчу

У нас непростий графік, майже все граємо на виїзді, окрім одного матчу проти Дніпра-1 у Львові. Так що буде великий виклик для нас.

Очко буде золотим та вагомим. Будемо вірити, що можемо виграти чемпіонство. Буде непросто, це факт", — сказав Йовічевіч у ефірі ПроФутбол.

Після 22 турів Шахтар займає перше місце у УПЛ, маючи у активі 53 пункти.