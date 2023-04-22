Україна

Цікавий момент спілкування коуча киян з рефері.

Київське Динамо та донецький Шахтар у рамках Класичного зіграли у нічию з рахунком 1:1.

На 16 хвилині біля воріт Анатолія Трубіна стався суперечливий епізод. Тарас Степаненко, здавалось, сфолив, штовхнувши Віталія Буяльського, який опинився на газоні. Проте головний рефері Віталій Романов ніяк не відреагував на це цей епізод.

Головному тренеру Динамо Мірчи Луческу така Реакція не сподобалась, і він намагався вияснити в Романова, чому він "не дав паузу".

"Чому ти не можеш дати паузу. Чому не можеш? Чого ти чекаєш?", — сказав Луческу. Його помічник додав: "Тим паче четверта підказує".

Відео голів та огляд матчу між Динамо та Шахтарем вже доступно на Football.ua.