Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Львів та харківський Металіст 1925.
Микита Безуглий, фото ФК Металіст 1925
23 квітня 2023, 12:22
У рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги Львів зіграє домашній матч проти харківського Металіста 1925 на стадіоні СКІФ.
Анатолій Безсмертний, після поразки від донецького Шахтаря (0:2), вирішив використати з перших хвилин Сасовського в трійці центральних захисників.
Едмар, на тлі нічиєї проти Олександрії (0:0), залучив до стартового складу Безуглого на правий фланг захисту.
Львів: Рибка — Ґабріель, Сасовський, Дитятьєв — Богунов, Бєляєв, Алібеков, Мильченко, Кузик — Свржняк, Бугай.
Запасні: Юрчук, Ольховий, Вовкун, Грисьо, Есеола, Никитюк, Ґільєрме, Мишенко, Р. Михайлів, В. Михайлів, Сімінін.
Запасні: І. Потімков, Кияшко, Коваленко, Рудавський, Шершень, Ю. Потімков, Я. Мартинюк, Ременюк, Ткачук, Абдуллаєв, Ігор, Чирук.
Металіст 1925: Сидоренко — Безуглий, Ткачук, Курило, Капінус — Кравченко, Габелок, Вачіберадзе — Русин, Бичек, Дмитренко.
Гра Львів — Металіст 1925 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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