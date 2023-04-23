Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Львів та харківський Металіст 1925.

У рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги Львів зіграє домашній матч проти харківського Металіста 1925 на стадіоні СКІФ.

Анатолій Безсмертний, після поразки від донецького Шахтаря (0:2), вирішив використати з перших хвилин Сасовського в трійці центральних захисників.

Едмар, на тлі нічиєї проти Олександрії (0:0), залучив до стартового складу Безуглого на правий фланг захисту.

Львів: Рибка — Ґабріель, Сасовський, Дитятьєв — Богунов, Бєляєв, Алібеков, Мильченко, Кузик — Свржняк, Бугай.

Запасні: Юрчук, Ольховий, Вовкун, Грисьо, Есеола, Никитюк, Ґільєрме, Мишенко, Р. Михайлів, В. Михайлів, Сімінін.



Металіст 1925: Сидоренко — Безуглий, Ткачук, Курило, Капінус — Кравченко, Габелок, Вачіберадзе — Русин, Бичек, Дмитренко.