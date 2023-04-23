Україна

Фахівець оцінив перемогу над Львовом.

Виконувач обов'язків головного тренера харківського Металіста 1925 Едмар прокоментував перемогу команди над Львовом.

"Це довгоочікувана перемога. Сьогодні хлопці молодці. Від самого початку поєдинку вони показували налаштування на гру та вдалося продемонструвати свої найкращі якості. Тримали м'яч і вчасно віддавали передачі. Вдалася гарна гра!

Ми хочемо створити команду, де ми довіряємо одне одному. Костя, коли не забивав, хвилювався, але ми підтримували його, продовжували довіряти. Були складні матчі в Сидоренка, але у нас цілковита довіра до нього й він нас сьогодні кілька разів врятував. Розумієте? У футболі так і є.

Якщо ми опускаємо руки, одразу будуть неприємності. Ми показали сьогодні, що ми рук не опускали. Молодці хлопці. Приємно працювати з таким колективом. З такими футболістами, які викладаються на тренуваннях та в матчах. І сьогодні ми всі продемонстрували, що ми знаходимося на правильному шляху!

Ми знаємо, що відбувається в турнірній таблиці. Всі матчі, які будуть для нас — як фінал. Тому на тренуваннях нам треба ще покращувати свою гру, щоб і надалі нам вдавалося перемагати. Тільки через роботу на тренуваннях ми зможемо так продовжувати", — сказав Едмар.