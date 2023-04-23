Україна

Дубль Алефіренка допоміг Чорноморцю здолати Кривбас

Команда Романа Григорчука повернулась до перемог після серії з трьох важких матчів.

Кривбас — Чорноморець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Кривбас — Чорноморець 2:3

Голи: Задерака, 57, Луньов, 63 — Алефіренко, 41, 77, Кузик, 64



Кривбас: Сарнавський — Опанасенко, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Приходько, Татарков (Семотюк, 87), Хомченовський — Микитишин, Луньов (Понєдєльнік, 78), Задерака.



Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек (Єрмаков, 79), Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян (Войтіховський, 90), Алефіренко.



Попередження: Бескоровайний — Салюк, Алефіренко