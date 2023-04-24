Україна

Кіровоградське дербі!

В рамках 22-го туру УПЛ Олександрія прийматиме Інгулець.

Не вважайте це зарозумілістю, але щось мені підказує: якщо запропонувати читачам дербі, які є/були у вищій лізі чемпіонату України, більшість навіть не подумає про суперництво між Олександрією та Інгульцем. Але між Петровим та Олександрією відстань менша за п'ятдесят кілометрів, і перед сьогоднішньою грою тренування Інгульця відвідав його зірковий президент.

Цікаво, як настанови Олександра Поворознюка поєднуються із роботою тренера команди. Якщо пасаж “не треба нікого боятися” підтримає будь-який адекватний тренер, то “найголовніше – бити по воротах” дуже дисонує з футболом, який ставить Інгульцю Ковалець. Динамівський тренер ставить контроль м'яча, віддає перевагу ударам з очевидних позицій.

Щоправда, саме сьогодні тренер не зможе скористатися своїм головним ходом – ходом, який змінив ігрове обличчя клубу після його призначення. Олександр Кучеренко за Лавриненка грав опорника, але за Ковальця поміняв спеціалізацію на центрального захисника. Сергій Іванович тренує маленький клуб як великий, і Кучеренко трансформувався у тактичній ролі приблизно як Маскерано після переходу до Барселони. Але сьогодні українського Маскерано не буде, у жодній ролі: у минулому турі гравець “упіймав” четверту жовту в сезоні.

Хто замінить Кучеренка? Номінально є ветеран Віталій Павлов (більше двохсот матчів за Інгулець, Прикарпаття, Кривбас та Миколаїв – щоправда, майже всі у нижчих лігах) та Дмитро Поспєлов, який перший запасний за будь-якого тренера. Але ж Ковалець опускав глибше Кучеренка не від хорошого життя: очевидно, любителю тікі-таки був потрібний захисник з більшою культурою пасу, ніж були у будь-якого з очевидних захисників. Тому відсутність цього гравця вплине на малюнок гри загалом.

Втім, сьогодні ж дербі не тільки команд з Кіровоградської області, а й фанатів контролю м'яча. Руслан Ротань за будь-яких розкладів не дав би Ковальцю спокійно комбінувати – він обожнює тікі-таку сам. У семи матчах під його керівництвом здобуто лише одну перемогу – зрозуміло, що поразок взагалі немає, але все одно дивує, що з таким темпом набору очок клуб досі не втратив п'яте місце. Сьогодні матч точно з розряду тих, у яких клуб рівня Олександрії зобов'язаний перемагати – тож, ймовірно, ми побачимо більш орієнтовану на ворота Олександрію, ніж зазвичай.

Історія протистояння

У п'яти перших дербі на рівні офіційних турнірів Олександрія має чотири перемоги і одну поразку.

Орієнтовні склади

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Логінов, Бондаренко, Цуріков — Михайленко, Ковалець — Калитвинцев, Сігеєв, Третяков — Кулаков

Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Смоляков — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін, Козак, Резепов

Прогноз

прогноз 2:1

Віталій Пасічний, Football.ua