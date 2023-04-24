Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та львівський Рух.
Макс Валеф, фото СК Дніпро-1
24 квітня 2023, 12:01
Дніпровський Дніпро-1 в Ужгороді зіграє домашній матч двадцять другого туру української Прем'єр-ліги проти львівського Руху.
Олександр Кучер, після поразки від луганської Зорі (1:2), залучив до стартового складу Макса Валефа до рамки воріт, тоді як Назаренко та Адамюк зіграють на флангах захисту.
Віталій Пономарьов, на тлі поразки від петровського Інгульця (0:1), використав із перших хвилин Кітелу та Мисика на флангах оборони, тоді як Альваренга на Руніч зіграють над ними в півзахисті, а Едсон долучиться до центральної вісі.
Дніпро-1: Макс Валеф — Назаренко, Сарапій, Сваток, Адамюк — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.
Запасні: Рибак, Кінарейкін, Матарріта, Гомес, Федорів, Хайнер, Є. Пасіч, Танчик, Пеглоу, Когут, Танковський, Підлепенець.
Запасні: Ледвій, Лях, Джеферсон, Холод, Веремієнко, Підгурський, Карабін, Теслюк, Непейпієв, Столярчук.
Рух: Паньків — Кітела, Дідик, Слюсар, Мисик — Довгий — Альваренга, Таллес, Едсон, Руніч — Климчук.
Гра Дніпро-1 — Рух почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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