Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та петровський Інгулець.

Олександрія та петровський Інгулець зіграють на Ніці в дербі Олександрійського району Кіровоградської області на стадіоні Ніка.

Руслан Ротань, після нічиєї проти харківського Металіста 1925 (0:0), залучив до стартового складу Мустафаєва до центрального трикутника.

Сергій Ковалець, на тлі перемоги наді львівським Рухом (1:0), використав із перших хвилин Білика в рамці воріт, тоді як Мельничук зіграє ліворуч у захисті, Поспєлов розташується в центрі оборони, а Смоляков перейде до лівого флангу атаки.

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов, Цуріков — Мустафаєв, Сігеєв, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Третьяков.

Запасні: Горох, Савченко, Бабогло, Волошин, Кожушко, Гунічев, Шулянський, Скорко, Матюшенко, Копина, Єрмаков.



Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Мельничук — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін, Резепов, Смоляков.

Запасні: Паламарчук, Павлов, Кравчук, Коробенко, Одарюк, Марусич, Козиренко, Осипенко, Сітало, Сидоренко.



Гра Олександрія — Інгулець почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.