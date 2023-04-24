Україна

Матч відбудеться у Бремені на Везерштадіон.

12 червня національна збірна України проведе товариський поєдинок зі збірною Німеччини. Матч, який стане для німецької команди 1000-м в історії й буде благодійним, відбудеться у Бремені на Везерштадіоні.

Благодійною грою 12 червня національна збірна Німеччини продовжить соціальну місію підтримки з боку Німецького футбольного союзу (DFB) людей та організацій України, які постраждали від російської загарбницької війни.

Поєдинок з українцями стане першим міжнародним матчем у Бремені з 2012 року.

Прибуток, отриманий від благодійної гри з Україною, піде до Фундації DFB, яка продовжує допомагати людям, які постраждали від російської воєнної агресії. Конкретні проекти та ініціативи допомоги будуть відібрані спільно з Українською асоціацією футболу.