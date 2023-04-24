Україна

Півзахисник молодіжної збірної Еквадору підписав з клубом контракт на 5 років.

Деніл Кастілло став гравцем Шахтаря, повідомив офіційний сайт "гірників".

19-річний центральний півзахисник перейшов з еквадорського ЛДУ Кіто. Контракт з гравцем діятиме від 1 липня 2023 року до 30 червня 2028 року.

Деніл Кастілло – вихованець еквадорського ЛДУ Кіто. Від 16 років виступав за молодіжну та резервну команди цього клубу. У сезоні-2022 відіграв 15 матчів за ЛДУ Кіто (U20) в чемпіонаті й Кубку Лібертадорес (U20).



Виступає за молодіжну збірну Еквадору (U20), у складі якої дебютував 8 червня 2022 року і на сьогодні провів 17 матчів.

Був основним гравцем на чемпіонаті Південної Америки (U20), що проходив у 2023 році.