Україна

Чи проб'ють “гірники” броню гарту Вишняка?

В рамках 23-го туру УПЛ Колос прийматиме Шахтар.

КОЛОС — ШАХТАР

П'ЯТНИЦЯ, 28 КВІТНЯ, 15:00. "КОЛОС", КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

В останніх чотирьох матчах у Шахтаря нічия з Чорноморцем, дві дуже натужні перемоги над останньою командою ліги та нічия з глибоко кризовим Динамо. Пора фіксувати факт кризи?

Складно сказати. Все ж таки до моменту початку цієї серії Шахтар уже був лідером чемпіонату, за весь цей час навіть на горизонті не проглядалося команди, яка саме грала б (не плутати з відставанням за очками) краще, і свої нічиї “гірники” мали право називати гросмейстерськими – такими, що не змінюють розклад у гонці. Дніпро-1 сам мало не втратив очки з аутсайдером, Зоря на піку форми відіграла лише один бал відставання, про Динамо й говорити нема чого.

Але матч із Колосом має продемонструвати справжню, за гамбурзьким рахунком, форму Шахтаря.

Колос – еталонний, куди тому “Богдану”, український автобус. У 22 матчах за участю цієї команди відбулося менше голів, ніж у матчах будь-кого: лише сорок. І це той випадок, коли додатковий контекст лише надає штрихів до портрета: наприклад, лише у шести матчах із 22 забивали обидва суперники. Перший гол у матчах Колосу означає неймовірно багато: наприклад, усі (!) вісім перемог Колосу в чемпіонаті були “сухими”, і лише один раз, поведучи в рахунку, команда Вишняка не здобула перемогу. Зоря у домашній грі звела матч до нічиєї 2:2.

Секрет простий: Вишняк вибудовує команду суворо від оборони, а в атаці розраховує лише на стандарти та контратаки. Це призвело до домашніх 0:0 з Інгульцем, але також призвело до 0:0 з Динамо. Головна зірка команди – воротар Волинець, який досяг майже неможливого: почав викликатися до збірної України не з топ-клубу. І ось таким бастіоном має пройти перевірку донецький клуб.

Шахтарю сильно бракує вінгерів – людей, які звикли і були привчені розтягувати оборону суперника. Йовічевіч вимушено експериментує, причому масштаби вражають: наприклад, в умовно виїзному матчі з ФК Львів фланги закрили Криськів та Тотовицький, у домашній грі – Михайліченко та Сікан, а в “класичному” – Бондаренко та Конопля. Але якість гри в будь-якому складі страждає, і це позначилося насамперед на результативності.

Втім, це зовсім не скасовує факту, що такий самий автобус у першому колі Шахтар просто розібрав на запчастини, вигравши 3:0. Міцності Колоса вистачає лише до певної пори: Дніпро-1 навіть на виїзді обіграв його з рахунком 3:1, та й Зоря зуміла перемогти в Ковалівці з мінімальним рахунком. Від Шахтаря, приблизно як в індивідуальних видах спорту, потрібно вийти та показати рівень.

Історія протистояння

З восьми матчів проти Колоса “гірники” виграли сім. Восьмий – це нічия. Вгадаєте, з яким рахунком? Звісно, 0:0.

Орієнтовні склади

Колос: Волинець — Золотов, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Мілько, Богданов — Ільїн, Оріховський, Мякушко — Лисенко

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Джурасек, Судаков — Сікан

Прогноз

прогноз 0:1

Віталій Пасічний, Football.ua