Україна

В чемпіонаті України стартує вже 23-й тур.

В рамках 23-го туру УПЛ Верес прийме ФК Львів.

ВЕРЕС – ЛЬВІВ

П'ЯТНИЦЯ, 28 КВІТНЯ, 13:00. АВАНГАРД, РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

10 домашніх матчів – нуль перемог. Це не якийсь забитий усіма аутсайдер, а команда, яка навіть періодично вибирається із зони перехідних матчів. Верес дуже гідно грає на виїзді – правда, перемог у нього немає вже й у чотирьох поспіль матчах за межами Рівного – але демонструє один із найгірших результатів у всій Європі на домашній арені. І домашній матч з останньою командою ліги – звичайно, не останній, але найкращий шанс, щоб перервати похмуру серію.

Львів програв уже п'ять матчів поспіль і на шість очок відстає навіть від передостаннього місця, але це й близько не має віщувати гру з ним як легку прогулянку. По-перше, чотири матчі з цих п'яти були проти Шахтаря, Дніпра-1 і Динамо – і навіть у них команда Безсмертного могла поповнити очкову скарбничку. По-друге, у п'ятому матчі, проти Металіста 1925, у львів'ян були всі шанси і на перемогу, але дуже сильно підвела реалізація.

Проти Вереса каже виняткова вузькість складу. Я бачу, що Вірт на останній матч заявив у запас десять осіб – але він ж прямо сказав: “У нас тренуються 12 футболістів, ми можемо поміняти тільки Дахновського на Блізніченка”. На думку тренера Вереса, гравці команди U-19 не дотягують до рівня УПЛ – а з тим же Минаєм на лаві матч розпочали Шестаков, Дахновський, відеоблогер Поворознюк, два запасних воротаря – і п'ять осіб, досвід яких на рівні хоча б першої ліги (перші два дивізіони України) не перевищував півгодини ігрового часу. Одного з них, 18-річного Шуха, тренер і випустив наприкінці – і це, звичайно, ні до чого не привело.

У Львова склад довший та різноманітніший – не просто так само підписали за січень 14 гравців. Цікаво, що Безсмертний заявляє в запас навіть менше гравців (просто не включає заявку 18-річних просто для кількості), але коли на заміну виходять такі досвідчені гравці, як Есеола та Сімінін, зрозуміло, що вони можуть сильно змінити малюнок гри. Верес все одно залишається фаворитом матчу, але він був фаворитом як мінімум у половині попередніх домашніх ігор – і в підсумковому рахунку на табло це поки не втілилося жодного разу.

Окремо відзначимо воротарську інтригу. Не для ФК Львова (там Рибка, здається, зайняв місце у рамці всерйоз і надовго), а для Вереса. Когут виглядав таким же, з розряду “всерйоз і надовго”, вибором Вірта: він отримав капітанську пов'язку, і найголовніше, що це було абсолютно заслужено щодо його впевненої гри на останньому рубежі. Але п'ять пропущених Когута із Металістом призвели до дебюту в УПЛ Вадима Ющишина – голкіпера, який до 23 років має мінімальний досвід, навіть у оренді в ФК Ужгород він програв конкуренцію.

Проти Минаю, втім, Ющишин відіграв добре. Цікаво буде побачити, чи продовжить йому довіряти тренер – і якщо так, то до чого це приведе.

Історія протистояння

Поки обидві офіційні зустрічі виграв Верес, але взагалі історія протистояння цих команд більша і ширша за матчі. У 2018-му році ФК Львів “замінив” Верес в УПЛ – без жодних підвищень у класі, рівняни взагалі посіли місце у топ-6... Аргументацією заміни була неможливість для вболівальників із Рівненщини відвідувати матчі у Львові. Історія вкрай брудна, що загострило стосунки між сьогоднішніми суперниками.

Орієнтовні склади

Верес: Ющишин — Дахновський, Вовченко, Хондак, Лебеденко — С. Шарай, Курко, Кльоц — Блізніченко, Гайдучик, В. Шарай

ФК Львів: Рибка — Ґабріель, Сасовський, Дитятьєв — Богунов, Бєляєв, Алібеков, Мильченко, Кузик — Свржняк, Бугай.

Прогноз

прогноз 2:1

Віталій Пасічний, Football.ua