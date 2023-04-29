Україна

Чергова перевірка на міцність команди Кучера, легендарне протистояння Луганська з Одесою та старі рахунки Ворскли — вже сьогодні.

Розповідаємо про найцікавіше, що очікується в українському футболі 29 квітня.

Вища ліга України виходить на фінішну пряму і саме на цій стадії подвоює темп. Найближчий десяток днів вміщує матчі трьох різних турів — у тому числі п'ять ігор сьогодні. Ми вирішили розповісти про головне.

МАТЧ ТУРУ

ЗОРЯ – ЧОРНОМОРЕЦЬ

СУБОТА, 29 КВІТНЯ, 13:00. "ДИНАМО", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​

В Зорі та Чорноморця дуже багата історія суперництва – у всій лізі хіба що дуель Динамо та Шахтаря явно перевершує цю. У 1967-70 та в 1974-79 рр. команди зустрічалися в чемпіонаті СРСР – шкода, що в чемпіонський сезон Зорі одесити грали у першій лізі – та й більша частина українських сезонів не обійшлася без дуелі команд з Луганська та Одеси. Завдяки тому, що у дев'яності та нульові Чорноморець був набагато сильнішим і, зокрема, зміг здобути сім сухих перемог поспіль, він має у протистоянні невелику перевагу: 23 виграші, 20 програшів, 15 нічиїх. Але останнім часом Зоря набагато успішніша: тепер вже вона не програє Чорноморцю сім ігор поспіль, з яких чотири виграла з великим рахунком.

Очікується дуже цікавий, щільний матч, у якому кожен із суперників має свої сильні сторони. Зоря проводить дуже класний сезон, який підніс Патріка ван Леувена вже на найкращий темп набору очок за всю історію виступів клубу в українських турнірах. 14 перемог у 22 матчах – такої визначної успішності не домагалися ані Скрипник, ані Вернидуб.

Але чотирнадцяту з цих перемог Зоря здобула за практично повної відсутності моментів. Єдиний гол був забитий після стандарту, а саме за грою Колос стримував Зарю доволі впевнено. Безумовно, Колос – високий знак якості у побудові оборони, але й сьогодні Зорі гратиметься з неслабким суперником.

Чорноморець у 2023 році бореться за виживання виключно через “гріхи минулого”. Так, команда провалила перше коло, закінчила його на передостанньому місці – але після зимового міжсезоння стала демонструвати рівень футболу не гірше, ніж у претендентів на єврокубки (і точно краще, ніж в Олександрії). І нічия з Шахтарем, і вольова перемога у Кривому Розі були не випадковістю, а здобуті повністю за грою.

У контексті протистояння цікаво, чи наважиться Чорноморець на настільки складному виїзді грати першим номером. Зорі цілком комфортно грати від суперника, цей стиль команда засвоїла за добре десятиліття співпраці з Вернидубом і Скрипником – а до її фішок у позиційній атаці суперники, як ми побачили минулого тижня, вже почали адаптуватися.

Проблема Зорі – відсутність Снурніцина. Блискуче тактичне відкриття ван Леувена Ігор на лівому фланзі весь сезон показує шалену активність і зміг, зокрема, виграти конкуренцію у Вантуха. Але з Колосом він отримав червону та, відповідно, сьогодні не зіграє. Що ж, подивимося на Вантуха – він переходив з Динамо як одне з головних літніх посилень. Зоря, що з нею буває дуже рідко, заплатила за гравця гроші (300 тисяч євро) і підписала чотирирічний контракт – настав час виправдовувати аванси.

Але якщо Зоря на матч позбавляється просто гравця основи, то Чорноморець – явно найкращого футболіста минулої гри. Данило Алефіренко забив два голи Кривассу, при тому, що грав вінгера – і взагалі став одним із імпульсів стрибка Чорноморця із зони вильоту. Але також у цьому матчі футболіст отримав четверту жовту в сезоні, тож зіграти теж не може. При цьому, що характерно, у Чорноморці Алефіренко виявився внаслідок оренди саме із Зорі. Проти луганчан він міг зіграти тільки за гроші, і в контексті цього далеко не обов'язкова жовта наприкінці гри наводить на думку, що футболіст вирішив “обнулитися” перед матчем, у якому його б і так не випустили.

Проте Алефіренко зіграв так, що за його вихід можна було б і заплатити.

Орієнтовні склади

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин, Булеца, Антюх — Герреро

Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян, Юсов

Прогноз

прогноз 2:1

ПИТАННЯ ДНЯ

Чи продовжить Дніпро-1 триматися у чемпіонських перегонах?

ІНГУЛЕЦЬ — ДНІПРО-1

СУБОТА, 29 КВІТНЯ, 14:00. "ІНГУЛЕЦЬ", ПЕТРОВЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

У перших 12 турах Дніпро-1 Кучера здобув 11 перемог і дозволив суперникам одну-єдину нічию. Тією обраною командою, яка здобула нічию з суперником, що виглядав абсолютно непереможним і достроковим чемпіоном, було не Динамо, не Зоря, не хтось із зухвалих претендентів типу Чорноморця та Кривбасу. Інгулець, який незабаром опуститься на чисте останнє місце і звільнить Сергія Лавриненка, здобув на полі Дніпра-1 нічию 2:2!

З того часу змінилося, якщо коротко, все. Дніпро-1 і близько не виглядає тією непереможною машиною, що на старті сезону – бореться за чемпіонство, але вже пропустив Шахтар уперед. Інгулець давно тренує Сергій Ковалець – і виходить успішніше, ніж на початку сезону у Лавриненка. Окраса роботи Ковальця: виїзна перемога над Динамо.

Цікаво, що з кожним місяцем Інгулець виглядає все сухiше. Сумарний рахунок останніх чотирьох ігор команди Ковальця — всього 1:2, причому “розподілені” всі три голи по різним матчам. Тікі-така по-петровськи виглядає як звичайний перекат, який слабко допомагає забивати, але чудово допомагає грати на утримання. Відповідно, вдалося утримати мінімальну перемогу з Рухом та нічию з Олександрією.

Вкрай цікаво, кого Кучер визначить у ворота. Валеф грубо помилився з Рухом, але раніше помилявся Рибак. Кидання на посту номер один – гірше, ніж кидання на будь-якій іншій позиції, і Дніпро-1 уже ступив на цей шлях. До речі, саме тому, якщо комусь цікавий прогноз на сезон, то, на мій погляд, саме різниця в класі воротарів має визначити вихід чемпіонських перегонів. Трубін, звичайно, набагато впевненіший і здатний врятувати для Шахтаря набагато більше епізодів.

Втім, на протилежній позиції є очевидна перевага вже у Дніпра-1. Довбик забив 19 голів у 22 матчах, мчить до бомбардирського рекорду УПЛ і декласував уже не одну оборону. Багато залежить від нього і сьогодні: зламати оборону Інгульця без подвигів бомбардира Дніпру-1 буде майже нереально.

Історія протистояння напрочуд цікава як для історії відносин команд з різних полюсів таблиці. По-перше, команди перетнулися ще в першій лізі, коли чемпіон сезону, Дніпро-1, у домашній грі з Інгульцем горів 0:2 та 1:3. Наприкінці врятували нічию 3:3, й один із рятівних голів провів той самий чоловік, який проводить їх зараз: Ігор Когут.

Потім Інгулець на тверду п'ятірку почав захищати титул срібного призера Кубка: наступного сезону після виходу у фінал (причому у статусі команди першої ліги!) вибив команду Михайленка з Кубка. Перший матч після виходу в УПЛ команда з Петрового теж зіграла внічию, потім Дніпро-1 все ж таки дві гри виграв – але в останній зустрічі знову оступився.

Орієнтовні склади

Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Мельничук — Клименко, Запорожець, Кухарук — Головкін, Резепов, Смоляков

Дніпро-1: Валеф — Адамюк, Сарапій, Сваток, Матарріта — Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Рубчинський, Бланко — Довбик.

Прогноз

прогноз 1:2

Чи продовжить Ворскла переможний шлях?

РУХ — ВОРСКЛА

СУБОТА, 29 КВІТНЯ, 15:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Команди підходять до гри у протилежних настроях. Ворскла вперше у сезоні виграла три матчі поспіль, багато забиває і нарешті почала показувати той футбол, на який чекали від Віктора Скрипника. Рух змушений констатувати, що вау-ефект зміна тренера не принесла: нехай і на тлі важкого календаря, але команда опустилася в зону вильоту.

У першому колі Ворскла дійшла до нижчої точки падіння саме з Рухом – а Рух, відповідно, може найбільше пишатися матчем із Ворсклою. Мінімальна перемога команди Кучука у Полтаві показала, наскільки їй комфортніше грати від суперника. Тут все дуже просто: достатньо подивитися, кого вдавалося обіграти Руху. Із чотирьох перемог команди у чемпіонаті три здобуті над дуже непоганими колективами – Кривбасом, Зорею і, власне, Ворсклою – та й нічия з Динамо теж непогано лягає у строку.

Цікаво, чи наважиться Пономарьов відмовитися від власних напрацювань і зіграти по-кучуківськи? У відкритій грі проти Ворскли у Руху дуже мало шансів, а у грі на контратаках успіху досягали буквально ці ж люди. Продовжувати грати сміливо може бути небезпечно: у якийсь момент може зневіритися команда.

Обидві команди підходять до гри на тлі серйозних втрат. У Руху буде відсутній Андрій Кітела: 18-річний правий захисник, якого новий тренер тільки-но почав підпускати до основи. На жаль, за 287 хвилин ігрового часу Кітела примудрився “зловити” чотири жовті – темп рівня молодого Сергія Симиніна. У Ворскли ж жовту картку, що дискваліфікує його, отримав теж захисник – Феліпе Родрігес, який у тій же грі ще й відзначився голом. На лаві у Ворскли одразу два ветерани, Чеснаков та Яворський – але їхній вихід в основі раніше приносив чималі проблеми ззаду.

Історія протистояння

Перша зустріч команд закінчилася з рахунком 5:2 на користь полтавців – а ось сумарний рахунок наступних чотирьох ігор 3:2. За вирахуванням тієї гри з хокейним рахунком по разу перемогли Рух та Ворскла, а ще дві гри закінчилися внічию

Орієнтовні склади

Рух: Паньків — Лях, Дідик, Слюсар, Мисик — Довгий — Альваренга, Таллес, Едсон, Руніч — Климчук

Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула — Челядін, Павлюк, Скляр — Сефері, Степанюк, Олійник

Прогноз

ПРОГНОЗ 1:1

Чи заб'є Олександрія перший гол за три матчі?

КРИВБАС — ОЛЕКСАНДРІЯ

СУБОТА, 29 КВІТНЯ, 15:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Якщо зустріч Зорі та Чорноморця багатьма недооцінюється, то ця гра має всі шанси бути найпереоціненішою. Олександрія з Ротанем зайшла в очевидний глухий кут і вже грає з усіма поспіль не просто внічию, а внічию 0:0. При цьому клас команди, яка йшла перше коло майже в темпі Шахтаря, досить високий, щоб оборонятися через володіння – і саме з цієї причини Кривбасу буде непросто.

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов, Цуріков — Мустафаєв, Сігеєв, Ковалець — Калітвінцев, Кулаков, Третьяков

Кривбас: Сарнавський — Опанасенко, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Приходько, Татарков, Хомченовський — Микитишин, Луньов, Задерака.

Знаючи Вернидуба та його обережність, є сенс дати...

прогноз 0:0

Скільки кутових буде у матчі Минай – Металіст 1925?

МИНАЙ – МЕТАЛІСТ 1925

СУБОТА, 29 КВІТНЯ, 13:00. МИНАЙ, МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

А ще тур подарує нам визначне протистояння Шарана та Едмара. Минай при екс-тренері Олександрії майже не створює небезпеки з гри, зате добре творить зі стандартів. Харків'яни ж, в принципі, грають від оборони, особливо на виїзді. У сумі це може дати типове українське "сумо" для того, щоб усі 20 польових гравців у момент, коли отримують м'яч, думають, як би скоріше здобути кутовий.

Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Чуєв, Нємчанінов — Горін, Вітенчук — Рогозинський, Твердохліб, Гечев — Вишневський

Металіст 1925: Сидоренко — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Капінус — Кравченко, Габелок, Вачіберадзе — Русин, Бичек, Дмитренко