Україна

Готуємось побачити Шовковського у костюмі?

В рамках 23-го туру УПЛ Металіст прийматиме Динамо.

МЕТАЛІСТ – ДИНАМО

П'ЯТНИЦЯ, 28 КВІТНЯ, 13:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​​

Ужгородський “Авангард”, стадіон, що колись прийняв перший матч в історії збірної України, прийме перший матч Динамо з головним тренером Олександром Шовковським. Володар усіх рекордів чемпіонату України, які він міг встановити – за матчами, чемпіонствами, про “сухарі” й говорити нічого – приймає команду від Луческу, починаючи з гри проти Металіста.

Цікавить насамперед ступінь контролю одного рекордсмена іншим. Якщо Шовковський весь матч просидить з телефоном у руках – це означає, що він просто виконує роль аватара Луческу, виконує всі його накази, неначе солдат офіцера. Але з таким підходом можна було й не призначати легенду, а довірити командування суто технічній постаті – наприклад, Емілу Карасу.

Шовковський, між іншим, не один рік провів у тренерському штабі збірної України, де мав нагоду контактувати з Малдерою, Тассотті, Шевченком. Він якщо не повинен був, то, принаймні, міг виробити власне бачення на футбол. І це формує іншу інтригу матчу: може, ми побачимо в основі несподівані імена? Наприклад, Перріс нещадно маринувався попереднім тренером у запасі – чи не підніметься він з лави при Шовковському?

В Металіста свої проблеми та турботи. Три матчі, протягом яких було пропущено лише один гол (від Шахтаря), змінилися парою ігор, у сумі яких у ворота Єрмолова влетіло вісім м'ячів. І проти Динамо є привід для погіршення, а не покращення ситуації! У матчі з Ворсклою жовті здобули цілих шість гравців, і для одного з них – центрального захисника Олександра Мізюка – попередження означало дискваліфікацію на Динамо.

Мізюк відіграв від першої до останньої секунди усі 22 попередні ігри. Він єдиний у Металісті та один із дуже небагатьох гравців у лізі, який грав настільки “безперебійно”. Тим цікавіше, ким Періца Огненович його замінить. Є Паті Малумандсоко, який прийшов узимку, пішов уже в другому матчі і з того часу не грав; є 18-річний Олександр Ніколишин, який поки що не грав на рівні УПЛ, але вже проходить у запас. А можна, як роблять багато колег Огненовича без жодних дискваліфікацій, опустити глибше опорника, тим більше що в Металісті просиджує сам Ігор Чайковський. За мірками аутсайдера УПЛ це справжня зірка: Чайковський має досвід гри в дуже сильній Зорі, при цьому за віком він ближче до розквіту сил: йому всього 31 рік.

Загалом, цікаво буде подивитися на експерименти обох тренерів. Обидві команди в попередні місяці виступали, м'яко кажучи, не блискуче, тому привід для змін напрошувався давно.

Історія протистояння

З іншою версією Металіста Динамо провело безліч найяскравіших матчів, але з цією грало лише у першому колі, коли перемогло 3:0.

Орієнтовні склади

Металіст: Єрмолов — Романюк, Малумандсоко, Порох, Картушов — Ралюченко, Демченко, Чідомере — Наумець, Прядун, Бойчук

Динамо: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко — Сидорчук, Царенко — Беніто, Буяльський, Волошин — Ванат

Прогноз

прогноз 1:2

Віталій Пасічний, Football.ua