Україна

Футболіст висловився щодо майбутнього матчу.

Захисник львівського Руха Віталій Роман поспілкувався щодо майбутнього матчу проти Ворскли у рамках УПЛ.

"Зараз почуваюся набагато краще. Потрохи проходжу реабілітацію, повернувся до загальної групи, де на тренуваннях готуюся з командою до гри. Нам потрібно в кожному матчі брати очки, незважаючи на суперника.

Ми знаємо, як грає Ворскла, вивчили її сильні та слабкі якості, будемо старатися використати наші сильні сторони та здобути такі бажані для нас очки. Полтавська команда грає за нестандартною схемою, яку важко перекрити — "ромбом" у середині. Але ми вивчили цей момент, тому, вважаю, готовими підходимо до гри.

Те, що ми зараз опинилися у складній ситуації, боремося за виживання, — звичайно, неприємно, проте тренерський штаб нас завжди підбадьорює, щоби ми не опускали голови, працювали, виходили на тренування та матчі з позитивними налаштуванням і настроєм", — сказав Роман.

Матч між Рухом та Ворсклою пройде 29 квітня та розпочнеться о 15:00 за київським часом.