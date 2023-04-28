Україна

Динамо Київ розпочало виступи під керівництвом Шовковського з перемоги над Металістом

Столичний колектив уперше в 2023 році відправив до воріт суперників три м'ячі в офіційній грі — останніми до цього були також харків'яни.

Металіст — Динамо Київ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Металіст — Динамо Київ 1:3

Голи: Прядун, 81 — Сирота, 70, Ванат, 76, Вівчаренко, 90+1



Металіст: Єрмолов — Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов — Демченко, Ралюченко, Чайковський (Бойчук, 46, Наумець, 72), Панасенко (Багачанський, 60) — Прядун.



Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Дячук (Попов, 78), Сирота, Вівчаренко — Сидорчук, Андрієвський — Беніто (Діалло, 77), Буяльський, Волошин (Кабаєв, 46) — Ванат (Рамірес, 77).



Попередження: Прядун, Коррал, Демченко — Вівчаренко, Рамірес



На 48-й хвилині був вилучений Юрій Романюк (Металіст) (грубе порушення).