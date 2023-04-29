Україна

Головний тренер Металіста — про програний киянам матч.

Металіст в рамках поєдинку двадцять третього туру чемпіонату України зазнав поразки за рахунком 1:3 від Динамо.

Головний тренер харків'ян Періца Огнєнович дав коментар після гри.

"В принципі, у Динамо була перевага у грі. Ми так і планували, чекали на свої моменти, контратаки. Але момент з червоною карткою просто все змінив на полі. Я ще не знаю, чи справедлива вона, але цей момент поміняв гру — це 100 відсотків. Ми готуємо команду завжди так, щоб вигравати матч. Зрозуміло, що це Динамо. Просто є матчі, коли треба трохи зіграти, скажімо так, більше серцем. Я думаю, що сьогодні команда хотіла перемогти, просто... Чесно, не хочу давати якихось оцінок, але цей момент з червоною карткою повністю змінив хід гри й нам стало дуже важко, адже Динамо — хороша команда.

Коли Романюк отримав червону картку, ми перебудували команду на гру у чотири захисники. Потім, коли Динамо забило, треба було забити у відповідь. Ми все пробували у сьогоднішній грі, але не вийшло.

Заміна Бойчука? Ви знаєте, що він отримав травму у минулій грі. Він не тренувався повноцінно на двох тренуваннях і не був повністю готовий. Він спробував, думав, що зможе. Але після його виходу на поле стало зрозуміло, що він все ж не готовий.

Другий гол Динамо? На той момент наша команда пробувала ризикувати. Коли так відбувається, зрозуміло, що суперники рівня Динамо отримують моменти для взяття воріт", — наводить слова Огневича офіційний сайт харків'ян.