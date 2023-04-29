Україна
29 квітня 2023, 14:53
Гол + пас Герреро допомогли Зорі переграти Чорноморець
Команда Патріка ван Леувена продовжила серію вдалих матчів на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Зоря — Чорноморець, фото УПЛ
29 квітня 2023, 14:53
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Зоря — Чорноморець 3:1
Голи: Герреро, 16, Антюх, 34, Русин, 79 — Єрмаков, 44
Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин (Полегенько, 83), Булеца (Мишньов, 61), Антюх (Дришлюк, 82) — Герреро (Погорілий, 90).
Чорноморець: Непогодов — Салюк, Єрмаков, Гучек (Штогрін, 71), Путря — Кузик, Васильєв (Політило, 80), Демченко — Бадібанга, Авагімян (Войтіховський, 78), Брагару.
Попередження: Імереков — Авагімян, Гучек