Україна

Непередбачувана розв'язка поєдинку відбулась вже у додатковий арбітром час.

У рамках 23 раунду Української Прем'єр-ліги Ворскла у гостях зустрічалась із львівським Рухом.

У першому таймі команда Віктора Скрипника грала краще за суперника. Були непогані моменти в Степанюка та Сефері. Рух також відповідав небезпечно своєю грою на контратаках.

На початку другого тайму результативна атака пройшла в полтавців. Кане дуже класну передачу віддав на вільного Степанюка, який легко покатив м'яч у лівий нижній кут воріт повз Паньківа — 0:1.

Рух майже нічого не створив у другому таймі біля воріт Ісенка, але на 90 хвилині арбітр вказав на позначку воріт Ворскли. Яворського, який влучив ногою у голову Климчука, було вилучено з поля, а сам Климчук реалізував свій шанс з точки — 1:1.

Рух — Ворскла 1:1

Голи: Климчук, 90+2 — Степанюк, 57

Рух: Паньків — Роман (Лях, 46), Дідик, Холод, Лях (Столярчук, 71) — Довгий (Притула, 62), Таллес, Едсон (Підгурський, 66), Руніч (Альваренга, 62) — Климчук.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Яворський, Кравець, Бацула — Челядін (Кулаковський, 86), Павлюк, Олійник (Нестеренко, 89) — Сефері, Кане (Рамірес, 90+2), Степанюк.

Попередження: Сефері, Едсон, Яворський, Челядін.