Україна
29 квітня 2023, 17:02
Кривбас завдав Олександрії першої поразки на чолі з Ротанем
Команда Юрія Вернидуба двічі скористалась недбалістю захисту суперників.
Кривбас — Олександрія, фото УПЛ
29 квітня 2023, 17:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Олександрія 2:1
Голи: Стецьков, 65, Микитишин, 81 — Мірошніченко, 90+2
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Капіч, Татарков, Хомченовський — Микитишин, Луньов, Задерака.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Бондаренко, Бабогло, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко (Мустафаєв, 71) — Калітвінцев, Кулаков (Волошин, 42, Мірошніченко, 70), Третьяков.
Попередження: Луньов, Хомченовський — Бондаренко