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Тренер Олександрії — про матч із Кривбасом.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань прокоментував поразку від Кривбаса з рахунком 1:2.

"Вітаю Кривбас з перемогою. До того, як рахунок став на користь криворіжців, ми не зуміли забити. Натомість, пропустили зі стандарту, після чого пішла нервова гра, і у підсумку Кривбас переміг. Я подякував хлопцям за матч, вони робили все для перемоги — але це футбол, подібне трапляється. Не завжди краща команда виграє матч.

Чи є якісь зауваження до суддівства? А що з суддівством? Можливо, було пенальті в ворота Кривбаса. Але ми приймаємо те, що є. Дивіться епізоди. Можливо, ви на матчі не були?! Були? Значить — погано бачили.

Погода однакова для двох команд. Дійсно, ніхто з футболістів не любить грати, коли є вітер чи інші так звані "нефутбольні умови" — тяжке поле, дощ тощо. Але ми повинні приймати все. Дякую нашим захисникам, що ми взагалі граємо у цьому чемпіонаті. Це перше, що треба сказати. У нас є наступний матч. Ми повинні прийняти цей програш і рухатись далі. Ви правильно відмітили: боротьба загострюється. Тепер кожен поєдинок буде битвою за шість очок. Це я підопічним і сказав.

Гра Микити Шевченка? Я оцінюю гру Олександрії в цілому і не хочу на комусь одному акцентувати. Виграє чи програє вся команда. Ми всі разом сьогодні поступилися. Цей результат треба прийняти, зробити правильний аналіз і рухатися далі", — сказав Ротань.

Відео голів та огляд матчу Кривбас — Олександрія можна дивитись на Football.ua.