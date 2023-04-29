Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем’єр-ліги, що відбувся 29 квітня 2023 року, 15:00.

Кривбас у матчі 23 туру української Прем'єр-ліги на своєму полі здобув перемогу над Олександрією (2:1).

Перемогу команді Юрія Вернидуба принесли забиті м'ячі у виконанні Стецькова та Микитишина. У гостей єдиний м'яч забив Мірошниченко.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Кривбас — Олександрія в УПЛ:

Кривбас — Олександрія 2:1

Голи: Стецьков, 65, Микитишин, 81 — Мірошніченко, 90+2



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Капіч, Татарков, Хомченовський — Микитишин, Луньов, Задерака.



Олександрія: Шевченко — Скорко, Бондаренко, Бабогло, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко (Мустафаєв, 71) — Калітвінцев, Кулаков (Волошин, 42, Мірошніченко, 70), Третьяков.



Попередження: Луньов, Хомченовський — Бондаренко