Україна

Луганці — давній учасник місцевих змагань.

У рамках двадцять третього туру української Прем’єр-ліги луганська Зоря переграла Чорноморець з рахунком 3:1.

Гол Дениса Антюха, який став другим для колективу Патріка ван Леувена, — 750 забитий м'яч луганців у чемпіонатах України.

Автором першого голу Зорі став Тімерлан Гусейнов, який 27 березня 1992 року в Луганську на 8 хвилині забив перший м’яч у ворота Нафтовика.



Зоря забивала голи у ворота представників 43 клубів, а найчастіше – якраз Чорноморцю – 52 рази.

Динамо, наприклад, постраждало від Зорі 42 рази, а Шахтар пропустив у матчі з "чорно-білими" 35 голів.