Україна

Футболіста надихнув дзвінок Ковальчука з Одеси.

Після поразки від луганської Зорі один з кращих гравців одеського Чорноморця Зігі Бадібанга розповів, як опинився в Україні і що міг завершити кар'єру.

"Минулого року я майже закінчив з футболом, але тут мені знову дали шанс зіграти у футбол на високому рівні. Тож я працював дуже наполегливо, щоб повернутися. Я маю подякувати команді та клубу, що дали мені шанс бути футболістом, тож я дуже щасливий.

Я бу в у другій лізі Греції, просто грав у своє задоволення. Я отримав дзвінок від Кирила Ковальчука з Чорноморця, він сказав, що я можу зіграти за клуб. Я сказав: "Добре, давай спробуємо". Я мав певний футбольний рівень, але все одно мусив працювати. Я маю хорошого тренера, який мене мотивує. Я продовжую працювати, і тому я повернувся до футболу.

Ковальчук мені пояснив. сказав, що в Україні війна. Але я довірився йому: якщо він тут, я також буду тут.

Звідки я знаю Ковальчука? Ми грали разом у Казахстані", — розповів бельгієць у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

У сезоні-2022/23 Бадібанга є основним гравцем для команди Романа Григорчука. Він провів 17 матчів, забив один гол та віддав 2 асисти.