Україна

Челсі заплатив за українського вінгера 70 мільйонів євро + 30 млн як бонуси.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін розповів про те, наскільки сильно на фінансову ситуацію клубу вплинув зимовий трансфер 22-річного вінгера Михайла Мудрика до лондонського Челсі.

"Це допомогло нам продовжити роботу клубу і повернути наші борги, тому що ФІФА дозволила нашим гравцям піти, а клуби продовжували вимагати платити за цих гравців. Чи можете таке собі уявити? Наші кредитори просять нас платити. Але коли я сперечаюся про те, як можна заплатити, якщо немає можливості продати цих гравців, вони просто зникли, і в нас триває війна, нікого це не хвилює. Тому ці гроші, які ми отримали від продажу Мудрика, допомогли нам повернути ці борги.

Ми подали заяву до суду проти ФІФА та CAS. І відразу я зрозумів, що неможливо виграти справу проти ФІФА та CAS, тому що 80% доходу CAS надходить від ФІФА. Рада CAS, представник ФІФА та голова колегії в нашому суді були призначені CAS. І голова був лояльним. І з першої хвилини розумієш, що програєш цю справу. І після цього ми вирішили звернутися до Європейської комісії. Ми вже надіслали туди всі документи. І коли ми отримаємо повний пакет нашої справи від CAS, то звернемося безпосередньо до Федерального суду Швейцарії", — цитує слова Сергія Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, український вінгер Михайло Мудрик перейшов із донецького Шахтаря до лондонського Челсі взимку цього року за 70 мільйонів євро. Крім того, 30 млн євро передбачено в якості різних бонусів.