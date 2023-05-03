Перша трійка приймає аутсайдерів, у Ротаня матч честі, Григорчук проти “броні” Колоса: анонс дня УПЛ

Україна

П'ять матчів в один день.

Україна у воєнний час – місце марафонів. Синхронно із телемарафоном на початку травня проходить Футбольний Марафон – 24 матчі Української Прем'єр-ліги за 11 днів. І незважаючи на розпал буднього дня, прямо сьогодні пройдуть п'ять матчів. Ми розкажемо про найцікавіше.

Топ-3 проти аутсайдерів

Напевно, незвично в “першу трійку” включати Зорю, але це не більше, ніж сила звички. Ніхто не втратив у 2023 році так мало очок, як Зоря: три у луганчан (програш Кривбасу), чотири (нічиї з Динамо та Чорноморцем) у Шахтаря, п'ять (нічия з Олександрією, програш, власне, Зорі) у Дніпра-1. З іншими і порівнювати нема чого: Динамо втратило вже 10 пунктів, включаючи програш знову-таки Зорі.

Ні, Зоря нічим не поступається двом лідерам і трохи від них відстає лише за “гріхи минулого” – більшу кількість осічок у першій частині сезону. Помилитися в конкретний момент вона, звичайно, може, але так само це може статися і з будь-яким із грандів.

Верес у таблиці вище за Минай та Металіст, але шансів у нього не більше. Той самий серіал “Футболіст” продемонструє, що п'ятнична перемога над ФК Львів була для нинішньої команди Справжнім Подвигом. За перемогу над останньою командою ліги гравці отримали премію в 200 тисяч гривень, тріумфу в роздягальні не завадили навіть трагічні події в країні того ж дня, і взагалі немає жодних сумнівів, що заради цих 3:2 гравці та тренерський штаб віддали всіх себе.

Навіть Вірт не згадав, що з трьох голів Вереса цього дня два були забиті після явних помилок воротаря. Ризикну припустити, що й самі гравці не звернули на це уваги: півсезону без перемог мотивують радіти довгоочікуваному успіху просто як такому. А по грі Верес так само важкий, особливо в позиційних атаках. Далекими ударами він забивав саме тому, що навіть проти Львова не було інших опцій продовжувати атаку. Юрчук “проковтнув” пару нескладних ударів, але навряд чи так робитимуть усі воротарі – зокрема Сапутін.

У такій ситуації для кожного із трьох андердогів головне питання, як добре він уміє паркувати автобус. Що сказати: Металіст, судячи з гри з Динамо, не вміє взагалі; Верес та Мінай вміють трохи краще. Вірт і Шаран – найдосвідченіші бійці УПЛ, вони володіють мистецтвом відбивання всім командою проти сил, що явно перевершують у таланті... Але у Миная подвійна пробоїна: Гончар і Колесник перебрали карток і не зможуть зіграти. У Металіста не буде Романюка, а Вереса – як і у всіх гравців першої трійки – без дискваліфікацій.

ШАХТАР — МИНАЙ

13:00, "МИНАЙ", МИНАЙ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Швед, Бондаренко, Зубков, Судаков — Траоре

Минай: Бандура — Дмитрук, Мельник, Нємчанінов, Трубочкін — Горін, Вітенчук — Гечев, Твердохліб, Булеза — Вишневський

прогноз 3:0

ДНІПРО-1 – МЕТАЛІСТ

13:00, "АВАНГАРД", УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Дніпро-1: Рибак — Адамюк, Сваток, Сарапій, Матарріта — Бабенко — Піхальонок, Когут — Гуцуляк, Пеглоу — Довбик

Металіст: Єрмолов — Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов — Демченко, Ралюченко, Чайковський, Панасенко — Прядун

прогноз 3:1

ЗОРЯ – ВЕРЕС

15:00, "ДИНАМО", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Снурніцин — Булеца, Бранко, Дришлюк — Антюх, Русин — Герреро

Верес: Ющишин – Гагун, Хондак, Курко, Вовченко – Кучеров, Кльоц – Блізніченко, С. Шарай, В.Шарай – Шестаков

прогноз 2:1

Роман Григорчук та ковалівський автобус

Найцікавішу дуель антиподів готує нам матч в Одесі. Чорноморець, можливо, навіть занадто відкритий за мірками УПЛ: суперники часто б'ють команду Григорчука контратаками. А сьогодні одесити приймають команду, яка внаслідок позиційних атак практично не забиває, проте йде на чотири позиції вище.

Колос дуже важко створює моменти, але чудово стримує суперника. Його можна подолати на класі, як це робили Дніпро-1 із Шахтарем – але Чорноморця це навряд чи стосується. Потрібно дивувати суперника тонкими ходами, вигадувати несподівані дії в білдапі – інакше все прикотиться до нульової нічиєї, або Колос взагалі виграє, забивши м'яч після єдиного кутового.

ЧОРНОМОРЕЦЬ – КОЛОС

15:00, "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян, Алефіренко

Колос: Волинець — Кравченко, Гончаренко, Чоботенко, Чорноморець — Богданов, Мілько — Ільїн, Оріховський, Болбат — Лисенко

прогноз 1:0

Матч честі для Ротаня

Руслан Петрович так активно пірнув у тренерство, що змусив усіх забути про своє видатне минуле гравця. Це небезпечний шлях, шлях Лемпарда – і не хотілося б, щоб по ньому йшов один із найприємніших гравців збірної України. Матч зі Львовом має показати, чи є для самого Ротаня сенс залишатися в Олександрії – чи він просто втрачає там час і репутацію.

У Львові відбуваються процеси, які чесніше назвати навіть не кризою, а просто нісенітницею. Як можна було прибрати в запас Рибку, який так багато рятував у попередніх матчах? Як наслідок, навіть із дуже кризовим Вересом команда не набрала жодного очка і відстала від 14-го місця вже на сім очок. Виходить, навіть нічия не дуже й рятує гіганта думки: потрібні перемоги, а якщо їх не здобувати з такою Олександрією, у лізі лишається дуже мало суперників, з якими їх можна здобути.

Втім, тут кожна з команд зробила таку серію (в Олександрії 1 перемога в 11 останніх турах, у Львова – 0 у 8), що нічия може стати причиною двох тренерських відставок одразу. Можливо, ми побачимо низькоякісний, але дуже щирий футбол, у якому кожній із сторін потрібна буде лише перемога. Це вже цікавіше, ніж напівдоговірні нічиї Олександрії у березні-квітні, коли обидва суперники просто з перших секунд погоджувалися на нічию.

ЛЬВІВ – ОЛЕКСАНДРІЯ

14:00. "СКІФ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Львів: Рибка — Грисьо, Никитюк, Фернандес, Сімінін – Алібеков – Богунов, Мільченко, Бєляєв, Мишенко – Свржняк

Олександрія: Шевченко — Скорко, Бондаренко, Бабогло, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Калітвінцев, Мірошніченко, Третьяков.