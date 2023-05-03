Україна

До вашої уваги трансляція матчу 24 туру УПЛ.

У середу, 3 травня, відбудеться матч 24 туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 прийме харківський Металіст.

Гра проходитиме в Ужгороді на стадіоні Авангард. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Ярослав Козик із Мукачева, а допомагатимуть йому Валентин Куцев та Сергій Приступа.

Онлайн-трансляція:

Після 22 ігор Дніпро-1 набрав 51 очко та посідає друге місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на п’ять балів. Однак у дніпрян на гру зіграно менше. Металіст має 19 очок та лише 15 місце в зоні вильоту.