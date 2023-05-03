Україна

Завершився матч чемпіонату України.

Дніпро-1 впевнено розгромив Металіст. Героєм матчу став Пеглоу, який оформив хет-трик й асистував Олексію Гуцуляку.

Це дебютні голи бразильця за клуб. Дніпро міг наздогнати Шахтар за втраченими очками враховуючи один матч у запасі, проте суперник зумів скандально перемогти Минай, тому зустріч 29-го туру чемпіонату України може стати вирішальною у боротьбі за титул.

Дніпро-1 — Металіст 5:0

Голи: Пеглоу, 33, 40, 90, Гуцуляк, 43, Підлепенець, 76

Дніпро-1: Рибак — Хайнер (Лучкевич, 79), Сарапій, Адамюк, Матарріта (Назаренко, 59) — Когут (Рубчинський, 59), Танковський — Гуцуляк (Пыдлепенець, 63), Пихальонок (Танчик, 63), Пеглоу — Довбик

Металіст: Костик — Шамич (Рязанцев, 46), Малумандсоко, Ніколишин (Дігтяр, 64), Ралюченко — Багачинський, Чайковський (Валенсіо, 35), Панасенко (Сичнук, 78) — Наумець, Прядун (Мізюк, 46), Чідомере

Попередження: Прядун, Ніколишин