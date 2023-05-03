Завершився матч чемпіонату України.
Львів - Олександрія - Getty Images
03 травня 2023, 16:04
Олександрія здолала Львів у виїзному матчі. Кирило Сігеєв забив єдиний гол в зустрічі.
Команда Руслана Ротаня перервала серію матчів без єдиної перемоги. Львів'яни залишаються на 16 місці.
Львів — Олександрія 0:1
Гол: Сігеєв, 12
Львів: Рибка — Сімінін, Фернандес, Никитюк — Кузик, Алібеков (Вовкун, 70), Мільченко, Мишенко — Богунов (Бугай, 70), Бєляєв (Саксовський, 70) — Свржняк
Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Савченко, Бондаренко, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Ковалець, Третяков — Кожушко (Скорко, 55)
Попередження: Кузик, Мишенко — Сігеєв, Михайленко, Кожушко
Видалення: Мишенко — Мустафаєв