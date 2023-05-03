Олександрія здолала Львів у виїзному матчі. Кирило Сігеєв забив єдиний гол в зустрічі.

Команда Руслана Ротаня перервала серію матчів без єдиної перемоги. Львів'яни залишаються на 16 місці. 

Львів — Олександрія 0:1 

Гол: Сігеєв, 12

Львів: Рибка — Сімінін, Фернандес, Никитюк — Кузик, Алібеков (Вовкун, 70), Мільченко, Мишенко — Богунов (Бугай, 70), Бєляєв (Саксовський, 70) — Свржняк 

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Савченко, Бондаренко, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Ковалець, Третяков — Кожушко (Скорко, 55) 

Попередження: Кузик, Мишенко — Сігеєв, Михайленко, Кожушко 

Видалення: Мишенко — Мустафаєв 