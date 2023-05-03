Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 3 травня 2023 року, 15:00.

У рамках 24-го туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря мінімально переграла Верес у матчі тривалістю більше трьох годин

Колектив Юрія Вірта був змушений грати в меншості від середини першого тайму, проте після подвійної "Повітряної тривоги" виглядав цікавіше за команду Патріка ван Леувена.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Верес в 24 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Зоря — Верес 1:0

Гол: Імереков, 54



Зоря: Сапутін — Бутко, Імереков, Батагов, Вантух — Бражко, Шахов — Русин, Булеца (Нагнойний, 89), Антюх (Мишньов, 63) — Герреро (Дришлюк, 89).



Верес: Ющишин — Балан, Вовченко, Курко, Лебеденко, Г. Пасіч — Блізніченко (Дахновський, 67), С. Шарай (Когут, 21), Кучеров, В. Шарай — Шестаков (Гайдучик, 67).



Попередження: Бражко, Імереков — Пасіч



На 19-й хвилині був вилучений Вадим Ющищин (Верес) (грубе порушення).