Україна

Кривбас не зумів здолати Інгулець, що догравав у меншості

Команда Юрія Вернидуба знову зупинилась на шляху до зони єврокубків.

Інгулець — Кривбас, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Інгулець — Кривбас 0:0



Інгулець: Білик — Нагієв (Кухарук, 46), Поспєлов, Ковальов, Смоляков — Клименко, Кучеренко (Козиренко, 46), Коробенко (Головкін, 58) — Одарюк, Резепов (Марусич, 59), Козиренко.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Татарков (Приходько, 72), Луньов, Капіч — Хомченовський, Микитишин (Дебелко, 80), Задерака.



Попередження: Поспєлов, Смоляков, Головкін — Татарков



На 76-й хвилині був вилучений Іван Головкін (Інгулець) (друге попередження).