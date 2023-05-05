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Лідер київського Динамо може перейти у гранд турецької Суперліги.

Атакуючий півзахисник та лідер київського Динамо Віталій Буяльський у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку та вирушити до чемпіонату Туреччини. Про це повідомляє турецьке видання Fotomaç.

За інформацією джерела, Бешикташ розглядає варіант з посиленням атакуючої лінії на той випадок, якщо англієць Натан Редмонд вирішить не продовжувати спливаючий контракт та залишить влітку клуб на правах вільного агента.

Стверджується, що головному тренеру стамбульського гранда Шенолу Гюнешу надали шорт-лист із п'яти потенційних замін для Редмонда, на вершині якого опинився 30-річний український півзахисник Динамо. В цей список також увійшли Майк-Трезор Ндаїшіміє (Генк), Дієго Вальдес (Америка), Марко Толіч (Динамо Загреб) та Пеп Мас (Олімпіакос).

Представники Бешикташа планують у найближчих матчах подивитися на гру Буяльського, і у разі позитивних відгуків Гюнеш особисто наживо подивиться на виступи українського хавбека, щоб ухвалити остаточне рішення щодо його кандидатури.

Відзначається, що тренерському штабу турецького гранда потрібен гравець, стилістично схожий на бразильця Таліску, який наразі виступає в Саудівській Аравії за Ан-Наср.

Цього сезону Віталій Буяльський провів у футболці київського Динамо 33 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 12 голів і віддав 8 результативних передач. Портал Transfermarkt оцінює українця у 8 мільйонів євро.