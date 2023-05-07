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    07 травня 2023, 08:00

    Олександрія — Шахтар. Напередодні

    Матч туру.

    Криськів вже рветься у бій / ФК ШАХТАР
    Криськів вже рветься у бій / ФК ШАХТАР 07 травня 2023, 08:00

    В рамках 25-го туру Олександрія прийматиме Шахтар.

    ОЛЕКСАНДРІЯ – ШАХТАР

    НЕДІЛЯ, 15:00. ОЛЕКСАНДРІЯ, НІКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

    Руслан Ротань в Олександрії переживає дуже важкі часи. Так, останній матч вдалося виграти, але ФК Львів обігрують усі. А поза цим матчем у молодого тренера одна перемога над Ворсклою, здобута за допомогою відмови від своїх принципів – і колекція нічиїх на користь суперників. “Тікі-така” перетворюється на стерильний перекат, Богдан Шевченко погано починає атаки, класного форварда, який би якісь моменти вирішував на індивідуальних скілах, в команди й не було. Все йде до завершення проекту “Р.Р. в Олександрії” найближчого літа...

    Але саме проти Шахтаря починає працювати принцип “Той, хто нам заважає – той нам допоможе”. Точніше, “ті”. Богдан Шевченко придбав топ-статус саме як чудовий, як зараз модно говорити, шотстоппер (майстер відбивати удари); всі напрацювання контролю м'яча можуть допомогти Олександрії утримувати рахунок; а вже старі напрацювання (ті, що залишилися ще від Шарана з Гурою), які допомагають проводити кинджальні контратаки, нікуди не поділися, що показала якраз гра з Ворсклою.

    Не Металіст 1925 і не Кривбас, а саме полтавський клуб найбільше підходить на роль “Шахтаря на мінімалках”. Ворскла чесно намагається грати від себе: не те що з Олександрією, а навіть із Динамо у минулому турі. Шахтар же, хоч і перестав зводити контроль у норму, як це було за де Дзербі, все одно, зрозуміло, грає першим номером – йому це, можна сказати, на роді написано.

    До речі про Шахтар. Незважаючi на 10 перемог і 2 нічиї в останніх 12 матчах, доводиться визнати: “гірники” вже пару місяців не грають на топ-рівні. Келсі чудовий джокер, Йовічевіч класно використовує заміни, Бондаренко добре вривається у штрафний майданчик – все це деталi, які не скасовують головне: в Шахтаря великі проблеми з позиційною атакою. Проблему озвучив сам тренер і вона більш-менш на поверхні: дефіцит вінгерів. Ще добре, що Траоре почав забивати – без цього Шахтар зовсім перетворився б на команду “на тотал менше”.

    Щоправда, на користь “гірників” говорить остання інформація про кадри. Криськів вже тренується у загальній групі – ось вам і вінгер. Петряк точно не зможе зіграти вже сьогодні, але він також на підході: працює за індивідуальною програмою. А в Олександрії на Шахтар якраз мінус гравець: Кожушко у Львові “зловив” жовту, яка дискваліфікує його на сьогоднішній матч.

    Історія протистояння

    Так, з 32 матчiв проти Олександрії Шахтар виграв 23, внічию звів 6 і лише три програв. Але якщо сконцентруватися на недавніх поєдинках, то статистика для олександрійців набагато оптимістичніша.

    Почнемо з того, що Олександрія виграла у гранда два матчі з останніх чотирьох. Шахтарю дуже важко з нею грати: із семи останніх матчів він виграв всього два, причому в обох забивав переможний гол після 75-ї хвилини. Це почалася історія взаємовідносин із 10 перемог “гірників”, та й взагалі у перших 18 матчах вони дозволили провінційному клубу лише дві нічиї. Останнім часом Олександрія навчилася грати із грандом.

    Орієнтовні склади

    ОлександріяШевченко — Мірошніченко, Савченко, Бондаренко, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Ковалець, Третяков — Скорко

    Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Швед, Зубков, Бондаренко, Судаков — Траоре

    Прогноз

    footballпрогноз 1:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Дмитро Криськів Лассіна Траоре Руслан Ротань

    Команди

    Олександрія Шахтар

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