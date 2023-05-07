Олександрія — Шахтар. Напередодні

Україна

Матч туру.

В рамках 25-го туру Олександрія прийматиме Шахтар.

ОЛЕКСАНДРІЯ – ШАХТАР

НЕДІЛЯ, 15:00. ОЛЕКСАНДРІЯ, НІКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Руслан Ротань в Олександрії переживає дуже важкі часи. Так, останній матч вдалося виграти, але ФК Львів обігрують усі. А поза цим матчем у молодого тренера одна перемога над Ворсклою, здобута за допомогою відмови від своїх принципів – і колекція нічиїх на користь суперників. “Тікі-така” перетворюється на стерильний перекат, Богдан Шевченко погано починає атаки, класного форварда, який би якісь моменти вирішував на індивідуальних скілах, в команди й не було. Все йде до завершення проекту “Р.Р. в Олександрії” найближчого літа...

Але саме проти Шахтаря починає працювати принцип “Той, хто нам заважає – той нам допоможе”. Точніше, “ті”. Богдан Шевченко придбав топ-статус саме як чудовий, як зараз модно говорити, шотстоппер (майстер відбивати удари); всі напрацювання контролю м'яча можуть допомогти Олександрії утримувати рахунок; а вже старі напрацювання (ті, що залишилися ще від Шарана з Гурою), які допомагають проводити кинджальні контратаки, нікуди не поділися, що показала якраз гра з Ворсклою.

Не Металіст 1925 і не Кривбас, а саме полтавський клуб найбільше підходить на роль “Шахтаря на мінімалках”. Ворскла чесно намагається грати від себе: не те що з Олександрією, а навіть із Динамо у минулому турі. Шахтар же, хоч і перестав зводити контроль у норму, як це було за де Дзербі, все одно, зрозуміло, грає першим номером – йому це, можна сказати, на роді написано.

До речі про Шахтар. Незважаючi на 10 перемог і 2 нічиї в останніх 12 матчах, доводиться визнати: “гірники” вже пару місяців не грають на топ-рівні. Келсі чудовий джокер, Йовічевіч класно використовує заміни, Бондаренко добре вривається у штрафний майданчик – все це деталi, які не скасовують головне: в Шахтаря великі проблеми з позиційною атакою. Проблему озвучив сам тренер і вона більш-менш на поверхні: дефіцит вінгерів. Ще добре, що Траоре почав забивати – без цього Шахтар зовсім перетворився б на команду “на тотал менше”.

Щоправда, на користь “гірників” говорить остання інформація про кадри. Криськів вже тренується у загальній групі – ось вам і вінгер. Петряк точно не зможе зіграти вже сьогодні, але він також на підході: працює за індивідуальною програмою. А в Олександрії на Шахтар якраз мінус гравець: Кожушко у Львові “зловив” жовту, яка дискваліфікує його на сьогоднішній матч.

Історія протистояння

Так, з 32 матчiв проти Олександрії Шахтар виграв 23, внічию звів 6 і лише три програв. Але якщо сконцентруватися на недавніх поєдинках, то статистика для олександрійців набагато оптимістичніша.

Почнемо з того, що Олександрія виграла у гранда два матчі з останніх чотирьох. Шахтарю дуже важко з нею грати: із семи останніх матчів він виграв всього два, причому в обох забивав переможний гол після 75-ї хвилини. Це почалася історія взаємовідносин із 10 перемог “гірників”, та й взагалі у перших 18 матчах вони дозволили провінційному клубу лише дві нічиї. Останнім часом Олександрія навчилася грати із грандом.

Орієнтовні склади

Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Савченко, Бондаренко, Копина — Рибалка, Сігеєв, Михайленко — Ковалець, Третяков — Скорко

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Швед, Зубков, Бондаренко, Судаков — Траоре

Прогноз

прогноз 1:1