Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 25-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють одеський Чорноморець та дніпровський Дніпро-1.

Одеський Чорноморець та дніпровський Дніпро-1 зіграють у рамках двадцять п'ятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Чорноморець.

Роман Григорчук, після перемоги над ковалівський Колосом (3:0), залучив до стартового складу той самий набір виконавців.

Олександр Кучер, на тлі розгрому харківського Металіста (5:0), використав із перших хвилин Назаренка та Адамюка на фланги захисту, тоді як до центру оборони повернувся Сваток, а Бабенко та Рубчинський зіграють в опорній зоні. Бланко виступати ліворуч в атаці.

Чорноморець: Паст — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик, Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян, Алефіренко.

Запасні: Непогодов, Варакута, Білий, Селін, Задоя, Політило, Штогрін, Гладкий, Черткоєв, Войтіховський, Хадіда.



Дніпро-1: Рибак — Назаренко, Сарапій, Сваток, Адамюк — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик.

Запасні: Макс Валеф, Є. Пасіч, Гомес, Федорів, Хайнер, Лучкевич, Пеглоу, Когут, Танковський, Танчик, Підлепенець.



Гра Чорноморець — Дніпро-1 почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.