Чергове випробування для Дніпра-1 та битва головних аутсайдерів — анонс дня УПЛ

Україна

Дніпро-1 не залишив каменю на камені від Металіста ще у четвер — але чи не набере харківська команда сьогодні більше очок, ніж дніпровська?

Матчу Шахтаря в Олександрії ми підготували окремий анонс.

Дніпро-1 близько до ідеалу відпрацьовує матчі з аутсайдерами та середняками. За весь сезон він дозволив собі одну нічию, з Інгульцем, здобувши перемоги у всіх інших матчах. Для боротьби за чемпіонство це обов'язкова програма, без якої нічого не буде.

Але зараз для команди Кучера настає вирішальний відрізок. Сьогодні в неї матч з Чорноморцем, посеред наступного тижня – матч з Олександрією, потім відносний перепочинок з Минаєм – і матчі з Колосом, Ворсклою та Шахтарем протягом восьми днів. Серія перемог з такими суперниками принесе команді Кучера чемпіонство, серія невдач позбавить і другого місця. Зоря не дає права на помилку.

Дуже цікаво, як Дніпро-1 виявить себе під пресингом Чорноморця. Наприклад, Колос одесити змогли чавити так, що навіть воротареві було важко віддати перший пас. Такий стиль гри складно поставити, він призводить до ризиків (той же Колос отримував шанси просто з нічого, через авантюрний стиль суперника), але якщо опорники Дніпра-1 не зможуть виграти боротьбу, то команда в цілому виявиться у вкрай некомфортних для себе умовах. Якщо ж зможуть – це вже буде дві третини перемоги.

І, звичайно, тактика тактикою, а вирішальний вплив на результат надають зірки. Довбик не забиває з гри вже три матчі: не вийшло навіть із Металістом, який, м'яко кажучи, давав шанси. З попередніми суперниками виручала команда, але проти такого сильного суперника треба виблискувати і найкращому форварду ліги.

Але футбольна Одеса проти футбольного Дніпра – це очевидний футбольний делікатес. Паралельно з цим буде подано страву для гурманів: зіграють дві команди, які ще минулого туру продемонстрували, що набирати очки вони зараз просто не здатні. Проте сьогодні свою очкову скарбничку поповнить як мінімум одна, а як максимум обидві.

Металіст зіграв проти Львова жахливо, неймовірно погано. 0:5 – тільки вершина айсберга, крім цих м'ячів, один Довбик міг оформляти хет-трик. Матч команд, який належать дуже близьким людям, уже підозрюється як договірний – і я, одразу скажу, не мусуватиму цих чуток без жодних доказів, але якщо матч був чесним, тим гірше для Металіста. Це означає, що команда просто абсолютно не готова до фінішу сезону.

Зі Львовом все дуже просто: 7 поразок поспіль. Цього сезону аутсайдери дуже часто катають нічиї – але з таким суперником вони й одними нічиїми змогли від нього відірватися. До речі, така низка поразок робить для Львова неприйнятним варіантом навіть, начебто, гідну нічию на виїзді. Відрив занадто великий – і якщо не обігравати такий Металіст, то кого взагалі обігравати? Ворсклу у наступному турі? Чорноморець за два тижні?

Саме необхідність для суперника атакувати робить Металіст фаворитом матчу. Принцип “я знаю, що ти знаєш” ніхто не скасовував: через те, що суперника не влаштовує нічия, харків'яни можуть віддати йому м'яч та пограти на контратаках. Забиває команда Огнєновіча чимало – вісім м'ячів в останніх чотирьох матчах, включаючи два Ворсклі та п'ять Вересу – і Львову буде важко утримати ворота на замку проти нього.

ЧОРНОМОРЕЦЬ – ДНІПРО-1

НЕДІЛЯ, 7 ТРАВНЯ, 13:00. "ЧОРНОМОРЕЦЬ", ОДЕСА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS​

Орієнтовні склади

Чорноморець: Паст – Єрмаков, Салюк, Путря – Бадібанга, Васильєв, Кузик, Демченко, Брагару – Авагімян, Алефіренко

Дніпро-1: Рибак — Хайнер, Сарапій, Адамюк, Матарріта — Когут, Танковський — Гуцуляк, Піхальонок, Пеглоу — Довбик

Прогноз

прогноз 1:1

МЕТАЛІСТ – ЛЬВІВ

НЕДІЛЯ, 7 ТРАВНЯ, 13:00. АВАНГАРД, УЖГОРОД. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB​​

Орієнтовні склади

Металіст: Єрмолов — Романюк, Паті, Порох, Коррал, Картушов — Демченко, Ралюченко, Чайковський, Панасенко — Прядун

Львів: Рибка — Сімінін, Фернандес, Никитюк — Кузик, Алібеков, Мільченко, Грисьо — Богунов, Бєляєв — Свржняк

Прогноз

прогноз 2:1