Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 7 травня 2023 року, 13:00.

У рамках 25-го туру української Прем'єр-ліги Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Чорноморцем на межі від скандалу.

Форвард дніпровського клубу Артем Довбик не зміг реалізувати скандальний пенальти, проте все ж черговим м'ячем допоміг своїй команді здобути важку перемогу в Одесі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець — Дніпро-1 в 25 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:

Чорноморець — Дніпро-1 1:2

Голи: Алефіренко, 54 — Назаренко, 57, Довбик, 82

На 64-й хвилині Артем Довбик (Дніпро-1) не забив пенальті (воротар).



Чорноморець: Паст — Путря (Штогрін, 88), Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик (Войтіховський, 88), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян (Хадіда, 82), Алефіренко.



Дніпро-1: Рибак — Адамюк (Хайнер, 86), Сарапій, Сваток, Назаренко (Назаренко, 86) — Бабенко, Рубчинський (Когут, 75) — Гуцуляк, Піхальонок (Підлепенець, 86), Бланко — Довбик.



Попередження: Путря, Брагару, Васильєв, Авагімян — Гуцуляк.