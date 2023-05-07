Артем Довбик черговим м'ячем допоміг команді здобути важку перемогу в Одесі.
Чорноморець — Дніпро-1, фото УПЛ
07 травня 2023, 15:03
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
На 64-й хвилині Артем Довбик (Дніпро-1) не забив пенальті (воротар).
Чорноморець:
Чорноморець — Дніпро-1 1:2
Голи: Алефіренко, 54 — Назаренко, 57, Довбик, 82
Паст — Путря (Штогрін, 88), Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик (Войтіховський, 88), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Авагімян (Хадіда, 82), Алефіренко.
Дніпро-1:
Рибак — Адамюк (Хайнер, 86), Сарапій, Сваток, Назаренко (Назаренко, 86) — Бабенко, Рубчинський (Когут, 75) — Гуцуляк, Піхальонок (Підлепенець, 86), Бланко — Довбик.
Попередження: Путря, Брагару, Васильєв, Авагімян — Гуцуляк.