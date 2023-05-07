Україна
07 травня 2023, 17:02
Шахтар удруге за сезон втратив очки в матчі проти Олександрії
Команда Ігора Йовічевіча загрузла в нічийному "болоті" підопічних Руслана Ротаня.
Олександрія — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
07 травня 2023, 17:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Шахтар 1:1
Голи: Михайленко, 9 — Келсі, 75
Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина (Чубатий, 82) — Рибалка, Мустафаєв (Матюшенко, 88), Михайленко (Ващенко, 88) — Мірошніченко, Ковалець (Волошин, 58), Третьяков.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький 9Михайліченко, 70), Матвієнко — Степаненко — Швед, Бондаренко (Сікан, 85), Джурасек (Криськів, 46), Судаков (Зубков, 70) — Траоре (Келсі, 24).
Попередження: Шевченко — Келсі, Ракіцький