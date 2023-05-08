Україна

Завершився матч чемпіонату України.

У рамках 25 туру української Прем'єр-ліги Верес на стадіоні Авангард у Рівному приймав Колос.

У поєдинку було забито один єдиний гол на восьмій хвилині гри: Балан зрізав м'яч у свої ворота.

1:0 – Колос набирає три очки та займає шостий рядок в УПЛ, а Верес розташувався на тринадцятому місці.

Верес – Колос 0:1

Гол: Балан, 8 (автогол).

Верес: Когут – Балан, Курко, Вовченко, Г. Пасіч — Кльоц, Кучеров – Блізніченко (Дахновський 70), Лебеденко (Гайдучик 70), В.Шарай — Шестаков.

Колос: Волинець – М.Кравченко, Новак, Чорноморець, Золотов — Мілько – Ільїн (Гусол 90+4), Оріховський (Криворучко 90+4), Болбат, Велетень (Богданов 68) – Лисенко (Безбородько 75).

Попередження: Балан, Вовченко, Вірт, Кльоц — Оріховський, Безбородько.