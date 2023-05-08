Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 8 травня 2023 року, 15:00.

Рух не залишив шансів Інгульцю, уперше здобувши перемогу на чолі з Пономарьовим.

Львів'яни в домашньому протистоянні тричі розписались у воротах суперників та збільшили шанси на виживання.

Огляд матчу:

Рух — Інгулець 3:0

Голи: Соломон-Отабор, 14, Климчук, 47, 90+5

Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюбик, Лях — Притула, Підгурський, Таллес (Карабін, 54) — Альваренга (Квасниця, 85), Климчук, Соломон-Отабор (Руніч, 78).



Інгулець: Білик — Нагієв (Марусич, 56), Поспєлов, Ковальов, Смоляков — Клименко, Кухарук, Запорожець — Одарюк (Сидоренкол, 46), Резепов (Сітало, 46), Козиренко (Мельничук, 46).



Попередження: Климчук, Руніч, Підгурський — Ковальов.