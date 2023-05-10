Україна

Це перше в історії чемпіонство для полтавської команди.

Сьогодні, 10 травня, в рамках перенесеного матчу 12 туру жіночого чемпіонату України Ворскла на своєму полі обіграла донецький Шахтар (2:0).

Завдяки цій перемозі команда Наталії Зінченко стала недосяжною для своїх суперників. У полтавців 57 очок після 19 матчів, а у Кривбаса, який знаходиться на другому місці – 48 балів.

При цьому у всіх 19 турах Ворскла здобула перемоги, а її різниця м'ячів – 112:4.

Таким чином, Ворскла здобула путівку до кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів на сезон-2023/24.