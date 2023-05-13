Інгулець — Шахтар. Напередодні

Україна

Перед розв'язкою сезону дуже інтригує кадрова ситуація “гірників”.

В рамках 26-го туру УПЛ Інгулець гратиме з Шахтарем.

ІНГУЛЕЦЬ — ШАХТАР

СУБОТА, 13 ТРАВНЯ, 17:00. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Нічиї з Олександрією та Чорноморцем разом із безпомилковістю конкурентів поставили Шахтар на межу провалу. Під питанням уже не просто чемпіонство “гірників”: невдачі із Зорею та Дніпром-1 на фініші сезону можуть відправити команду Йовічевіча й на третє місце. А це величезний удар по бюджету, який навіть після відходу всіх бразильців залишається великим.

Нічого й близько не втрачено, для чемпіонства вистачить навіть нічиєї із Зорею та виграшу всіх інших матчів, але для Шахтаря стає як ніколи важливо вийти на пік форми. І тут дуже вчасно доводиться збільшення глибини складу, що відбулося останніми тижнями.

Зубков повернувся до спільної групи 24 лютого, але ще не грав повних матчів. Він вийшов в основі проти Минаю, вийшов на заміни проти Олександрії та Колоса, але награв сумарно лише 166 хвилин. Криськів почав бігати з усіма 5 травня – і вже за день (!) вийшов рятувати Шахтар проти Олександрії. Зрозуміло, що Дмитро вийшов лише на другий тайм, але це також показує рівень довіри тренера конкретному гравцю.

У жодному разі не можна недооцінювати Інгулець. Так, ця команда не забиває вже чотири тури, але в контексті Шахтаря набагато важливіше, що вона за цей час набрала два очки. Неважко здогадатися, що це були дві нульові нічиї, причому із претендентами на єврокубки: Олександрією та Кривбасом. Звичайно, команда Ковальця буде масово оборонятися – і щоб зламати цю стіну, потрібна оптимальна особа атаки.

Швед відновився раніше, грає в основі і вже навіть записав до свого активу одну гольову передачу на Траоре, але до його готовності все одно багато питань. Не просто так у вирішальний відрізок, після сімдесятої хвилини матчу в Олександрії, Шахтар: а) замінив Шведа; б) вирвав нічию. А загалом, у ”гірників” просто глибокий склад, з великою кількістю різних опцій – і в цьому його перевага.

Швед заслужив розпочати матч на лавці хоча б внаслідок ротації – а Зубков із Криськівим можуть дуже допомогти атакуючому малюнку команди. Судакову просто комфортніше грати в центрі, а Джурасеку... Чесно кажучи, не знаю, де комфортніше йому, але знаю, що команді комфортніше, коли він на лавці. І десь тут варто згадати прізвище “Петряк”. Його з 99-відсотковою ймовірністю не буде на полі сьогодні, але він уже тренується – і може допомогти клубу у вирішальних матчах сезону.

Історія протистояння

Усі шість матчів команд закінчилися перемогами Шахтаря. Цікаво, що перша з них була у фіналі Кубку: “гірники” перемогли 4:0.

Орієнтовні склади

Інгулець: Білик — Нагієв, Поспєлов, Ковальов, Смоляков — Клименко, Кухарук, Запорожець — Одарюк, Резепов, Козиренко

Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракіцький, Матвієнко — Степаненко — Криськів, Бондаренко, Судаков, Зубков — Келсі

Прогноз

прогноз 0:2