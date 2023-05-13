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  • Україна

    13 травня 2023, 07:45

    Динамо — Чорноморець. Напередодні

    Шовковський повертається додому.

    Шовковський / ФК ДИНАМО
    Шовковський / ФК ДИНАМО 13 травня 2023, 07:45

    В рамках 26-го туру УПЛ Динамо прийматиме Чорноморець.

    ДИНАМО – ЧОРНОМОРЕЦЬ

    СУБОТА, 13 ТРАВНЯ, 14:00. "ДИНАМО", КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА FOOTBALL HUB

    Лише четвертий за ліком матч виконуючого обов'язки головного тренера Олександра Шовковського пройде у Києві. До цього рекордсмен клубу здобув просто ідеальний результат: три виїзні перемоги, які фактично гарантували місце у топ-4. Щоправда, Зоря не дала до себе наблизитись ні на бал, але це вже питання не до Шовковського, а до його попередників. Стадіон імені Валерія Лобановського, звісно, не продає квитки на свої матчі, але деякі фанати дивляться на матчі з місць поблизу – і вони мають зустріти СаШо оплесками.

    До Чорноморця динамівці підходять одразу з двома пробоїнами в обороні. Тиждень тому Денис Попов не тільки забив переможний гол Кривбасу, а й “зловив” зайву жовту – так само, як Олександр Тимчик. І це створює для Динамо дві проблеми різного рівня.

    У випадку із Тимчиком дуже вчасно відновився Олександр Караваєв. Вже проти Кривбасу він був у заявці, але тоді просто подивився матч із найкращих місць. Між іншим, у нього в червні закінчується контракт, і гравець із клубом ведуть переговори. Що ж, час доводити, що клубу без тебе ніяк не обійтися – хоча гравець стилю Караваєва дуже залежить від фізичної готовності і міг на пік форми ще не вийти.

    Інша справа – відсутність Попова, який, за всіх своїх недоліків, заслужив вважатися лідером оборони Динамо. Дячук – монстр єдиноборств, Сирота добре допомагає атаці – але обидва дуже недосвідчені, навіть на двох не набрали 50 матчів в УПЛ. Вибору Шовковський не має, клуб сам віддав Бурду в Зорю – і тепер першим на заміні із захисників сьогодні буде Боль, який взагалі ще не дебютував у чемпіонаті.

    Недосвідченістю та неоптимальним складом може скористатися Алефіренко, який зараз просто у вогні – його й до збірної треба було викликати, грай вона матчі прямо зараз – але тут є одне “але”. Втрати Чорноморця ще більші за динамівські! Матч пропускають Брагару (перший у Чорноморця за зіграним часом у сезоні), Васильєв (10-й) та Авагімян (17-й, але це тільки тому, що він перейшов у січні – в останні матчах він постійно виходив у основі).

    Особливо значною є втрата Брагару, який цього року набрав таку форму, що повноцінно замінити його просто неможливо. Фактично, Брагару з Авагімяном – половина творення для Алефіренка, та й такий опорник, як Васильєв, під матч із топ-клубом за визначенням необхідний. Чесно кажучи, такий “мор” у складі під виїзну гру з Динамо наводить на погані думки: може, одесити свідомо обнулили кількість карток, щоб грати фініш (який у Чорноморця виключно з аутсайдерами) у найсильнішому складі?

    Історія протистояння

    Добре, досить про похмуре сьогодення (а воно в обох команд далеке від кращих часів). Динамо та Чорноморець мають одну з найбільших історій протистояння в українському футболі в принципі: мало дуелей на рівні вищої ліги, яка досягла позначки в 100 ігор.

    Саме 0:3 в Одесі у першому колі стали сотою зустріччю на рівні чемпіонату. З урахуванням чотирьох кубкових ігор виходить 104 матчі, 67 з яких виграли кияни та 16 одесити. Найяскравіші з них:

    1) 3:3 в Одесі у травні 1974-го року, з голами Буряка та Блохіна. Ця розкішна дуель ніби підкреслила успіх обох клубів: Динамо стало чемпіоном, а Чорноморець посів найвище місце в історії чемпіонатів СРСР, взявши бронзові медалі;

    2) 8:0 у Києві 1977-го. На той момент це стало водночас найбільшим виграшем в історії Динамо та найбільшою поразкою в історії Чорноморця (тільки через десятиліття Динамо змогло винести Іллічівець 9:0). Дублі Блохіна, який за ці три роки з молодого таланту встиг стати зіркою світового рівня, та Онiщенка, голи Веремєєва, Бережного, Колотова та Слободяна;

    3) 1:2 у Києві влітку 2013-го. Незважаючи на те, що Чорноморець Григорчука грав через три дні після найважчого матчу кваліфікації з Црвеною Звєздою, незважаючи на те, що Сидорчуку вдався диво-гол дальнiм ударом, незважаючи просто на наявність у складі Динамо таких гравців, як Драговіч, Ленс, Бельханда, Велозу, одесити перемогли за грою дуже впевнено.

    Також саме з Чорноморця до Динамо перейшли Стефан Решко та Ігор Бєланов, які стали лідерами двох різних, але однаково великих команд.

    Орієнтовні склади

    ДинамоНещерет — Караваєв, Дячук, Сирота, Дубінчак — Сидорчук, Андрієвський — Беніто, Буяльський, Кабаєв — Ванат

    ЧорноморецьПаст — Путря, Салюк, Єрмаков, Сєлін — Демченко, Задоя — Бадібанга, Кузик, Алефіренко — Гладкий

    Прогноз

    footballпрогноз 2:1

    Віталій Пасічний, Football.ua

    Люди

    Александр Шовковский

    Команди

    Динамо Київ Чорноморець

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