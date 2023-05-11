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Дніпро-1 — Олександрія 1:1
Голи: Довбик, 22 (пен.) — Ковалець, 25

Дніпро-1: Рибак — Адамюк (Хайнер, 84), Сарапій, Сваток, Назаренко (Пасіч, 61) — Бабенко (Когут, 84), Рубчинський (Танковський, 61) — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко (Пеглоу, 72) — Довбик.

Олександрія: Шевченко — Скорко, Логінов, Бабогло, Копина (Бондаренко, 90+2) — Рибалка, Сігеєв (Матюшенко, 90+2), Михайленко — Кожушко (Мустафаєв, 46), Ковалець (Кулаков, 70), Мірошніченко.

Попередження: Назаренко — Кожушко, Скорко, Рибалка