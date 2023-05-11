Україна

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував підсумки матчу проти Олександрії.

"Звичайно, ми хотіли сьогодні перемогти, аде це футбол. Для нас такий рахунок не задовільний, але вважаю, що гра була непогана, ми виглядали добре, у нас були моменти, щоб забити. Пропустили гол зі стандарту і це той момент, на якому ми робили акцент, що суперник буде шведко контратакувати, як він і вміє грати, плюс використовувати стандарти. З цього ми і отримали гол".

Про конфлікт на тренерських лавах:

"Коли призначили пенальті тренер суперників почав щось викрикувати, кричати… Загалом я не буду це особливо коментувати, адже так не повинно бути. Це арбітр вирішує, що там відбувається на полі, а при чому тут наша тренерська лава? Я не розумію цього".

Про психологічний стан команди після матчу:

"Звичайно, що після матчу хлопці десь розчаровані, тому що вони прагнули перемоги, але думаю, що все буде добре. Завтра зустрінемося, поговоримо, хлопці відновляться і будемо готуватися до наступного матчу. До завершення чемпіонату ще п’ять матчів – будемо виходити і грати", — наводить слова Кучера офіційний сайт Дніпра-1.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Дніпро-1 — Олександрія.