Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував підсумки матчу проти Олександрії

"Звичайно, ми хотіли сьогодні перемогти, аде це футбол. Для нас такий рахунок не задовільний, але вважаю, що гра була непогана, ми виглядали добре, у нас були моменти, щоб забити. Пропустили гол зі стандарту і це той момент, на якому ми робили акцент, що суперник буде шведко контратакувати, як він і вміє грати, плюс використовувати стандарти. З цього ми і отримали гол". 

Про конфлікт на тренерських лавах

"Коли призначили пенальті тренер суперників почав щось викрикувати, кричати… Загалом я не буду це особливо коментувати, адже так не повинно бути. Це арбітр вирішує, що там відбувається на полі, а при чому тут наша тренерська лава? Я не розумію цього". 

Про психологічний стан команди після матчу

"Звичайно, що після матчу хлопці десь розчаровані, тому що вони прагнули перемоги, але думаю, що все буде добре. Завтра зустрінемося, поговоримо, хлопці відновляться і будемо готуватися до наступного матчу.  До завершення чемпіонату ще п’ять матчів – будемо виходити і грати", — наводить слова Кучера офіційний сайт Дніпра-1. 

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Дніпро-1 — Олександрія